Vinnere av IR-prisen 2020

NRK-journalistene Anette Berentsen, Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke vant Internasjonal reporters pris 2020 for dokumentaren «Søppelsmuglerne».

– Det er en ære, og det betyr mye å få slik anerkjennelse for arbeidet vi har gjort. Det inspirerer til å gå i gang med nye kompliserte prosjekt, sier prisvinner Kjersti Knudssøn ifølge en pressemelding, gjengitt av Journalisten.

Dokumentaren undersøker biler som fylles med elektronisk avfall i Norge, for så å bli smuglet ut av landet på ulovlig vis. Tre av bilene endte i Nigeria, to i Gambia, avslører dokumentaren.

Knudssøn forteller Journalisten at saken startet med ren nysgjerrighet, knyttet til en gammel og slitt bil i en bakgate i Bergen:

– Et år senere kunne vi dokumentere at bilen i virkeligheten var en liten gullgruve… og en del av omfattende smugling av avfall til afrikanske land. Vi har brukt mange ulike metoder, både analyser av store mengder data, sporing av biler, spaning i sidegater, samt samarbeidet med journalister i en rekke land i Europa og Vest-Afrika.

Dette skriver juryen i begrunnelsen:

«Søppelsmuglerne» er et grundig, godt researchet og godt fortalt journalistisk arbeid. Dokumentaren får på en overbevisende måte fram konturene av en global og dårlig kontrollert industri med illegalt søppel der avlagte norske biler og hvitevarer ender opp som miljøproblemer i fattige land. Tematikken overrasker og berører, både i sitt alvor og sin kompleksitet. Og journalistene demonstrer i dette arbeidet en stor grad av metodisk kreativitet og tematisk innsikt.

I tillegg får to journalistiske arbeid hederlig omtale.

1. «Søppelkrigen i Nordvest-Russland» av Amund Trellevik, High North News

Begrunnelse fra juryen:

Gjennom «Søppelkrigen i Nordvest-Russland» blir vi kjent med en side ved Russland som sjelden omtales i norske medier. I en språklig stødig og visuelt godt fortalt reportasje kommer vi nær russisk lokalbefolkning og deres kamp for lokalmiljøet sitt. Reportasjen viser hvordan journalistikk evner å tegne et bilde av et samfunn gjennom å belyse hvordan store samfunnsspørsmål berører vanlige menneskers dagligliv.

2. «Europas nye hjemløse», av Eirin Hurum, Kjersti Nipen, Line Tiller, Jan Tomas Espedal, Stein Bjørge og Torstein Ringnes, Aftenposten/A-magasinet

Begrunnelse fra juryen:

«Europas nye hjemløse» er en gripende og urovekkende skildring av ny-fattigdom i en rekke europeiske land. Gjennom sobre og usentimentale intervjuer med mennesker som av ulike grunner har mistet boligene sine, gir reportasjeserien ny innsikt i en side ved Europas økonomiske utvikling som mediene sjelden dveler ved.»